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Булыкин заявил, что «Динамо» имеет шансы на победу в РПЛ

Экс-футболист Булыкин заявил, что «Динамо» еще может стать победителем РПЛ

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что московское «Динамо» еще может побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«У «Динамо» есть шансы на чемпионство. Но «Зенит» более опытен и ему дали много возможностей, чтобы стать чемпионами. Для такого клуба, как «Зенит», ему дарят слишком много подарков», — сказал Булыкин.

5 мая «Динамо» вырвало победу у «Сочи» со счетом 3:2. Константин Тюкавин открыл счет в матче во втором тайме, отправив мяч в ворота соперника пяткой. Затем команды обменялись голевыми атаками. В составе бело-голубых отличились также Бителло и Нгамале.

«Динамо» благодаря этой победе набрало 50 очков и возглавило турнирную таблицу. В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сенсационно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. В случае победы подопечные Мурада Мусаева могли оторваться от «Зенита». Сейчас у команд одинаковое количество набранных очков — по 50, но они уступают бело-голубым по личным встречам. «Зенит» 6 мая проведет свой матч тура против «Факела».

Ранее матч 27-го тура РПЛ сравнили с матчем английского чемпионата.

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