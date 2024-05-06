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Преступник переоделся в женщину, спасаясь от погони, но потерпел неудачу

Oddity Central: в США преступник переоделся женщиной, чтобы скрыться от полицейских

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Glades County Sheriff's Office

Мужчина из США переоделся женщиной, чтобы избежать ареста, но потерпел неудачу, пишет Oddity Central.

Джошуа Колотка разыскивался полицией за кражу лодки. Когда мужчина понял, что скоро его поймают, он переоделся в женскую одежду, нацепил на голову парик и попытался скрыться от властей, однако его план провалился.

Преступника арестовали, когда он ехал в новом образе за рулем автомобиля. Патрульные сразу поняли, что перед ними сидит не женщина и быстро установили личность водителя. После этого Джоуша был помещен под стражу.

Сейчас полицейские проверяют причастность американца к другим ограблением. После того, как кадры Джошуа в женской одежде были опубликованы в соцсетях, комментаторы принялись шутить.

«Даже в криминальном мире присутствует разнообразие», — пишут люди.

Ранее в США пенсионерка, оставшаяся без денег, ограбила с пистолетом банк.

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