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В Италии заявили, что не поставляют Киеву вооружений для ударов по РФ

В МИД Италии заявили, что Рим не поставляет Киеву оружие для ударов по РФ

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не поставляет Киеву вооружений для нанесения ударов по территории России. Его слова приводит РИА Новости.

Так Таяни прокомментировал заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о поставках Украине ракет Storm Shadow.

«Наша цель — поставлять ненаступательное оружие, которое служит для защиты Украины, но на территории Украины, а не на территории России», — заявил он.

6 мая министерство иностранных дел России сообщило, что на встрече с послом Великобритании Найджелом Кейси был выражен решительный протест из-за заявлений главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по РФ британским оружием.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что людям, подобным действующему министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, неизвестно чувство раскаяния.

Лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что Лондон не должен разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставляемое Соединенным Королевством оружие для ударов по территории России.

Ранее в МИД напомнили Британии о наличии ядерного оружия у России.

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