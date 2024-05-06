Российские ПВО пресекли попытку удара ВСУ по России

Российские системы противовоздушной обороны смогли предотвратить попытку Вооруженных сил Украины провести атаку по территории России. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что ВСУ запустили два беспилотника над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили в небе над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire».

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 6 мая Вооруженные силы России ударили по энергосистеме украинского города Сумы и складу боеприпасов в районе НИИ, связанного с химическим производством.

Согласно сообщениям из Сум, теперь на этих производствах подготавливают боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Само производство и снаряжение ракет осуществляются в подземных бункерах.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.