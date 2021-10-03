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В Китае прогнозируют появление нового «вируса X»

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Andy Wong/AP

Мир в будущем столкнется с новым вирусом, считает глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, новый «вирус X» может возникнуть в любом месте и в любое время, и при этом его характеристики пока никому не известны.

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — сказал глава CDC в ходе выступления на международном форуме науки и технологий.

Также он выделил опасность дезинформации о коронавирусе, назвав явление «инфодемией», при которой переплетаются настоящие и ложные факты.

«Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать», — отметил Фу, подчеркивая, что открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру оперативно приступить к разработке вакцин от коронавируса.

В ходе форума директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил , что для подготовки к «следующей неминуемой пандемии» необходимо, прежде всего, определить «приоритетные патогены, которые способны вызвать пандемию. Инфекционист напомнил, что подобный список есть у ВОЗ, но призвал не ограничиваться этим подходом, так как массовое распространение инфекции, по его словам, обычно провоцируется непредвиденным возбудителем.

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