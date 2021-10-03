Премьер Грузии рассказал, когда Саакашвили сможет вернуться на Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили настоятельно просит вернуть его на Украину, но это станет возможным лишь после того, как он отсидит на родине весь тюремный срок. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди», сообщает ТАСС.

«Мы говорим о человеке, который был президентом [Грузии] в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет», — сказал премьер.

Ранее портал CNews со ссылкой на источник сообщил, что Саакашвили в страну тайно провез водитель трейлера. При этом всю дорогу экс-президент сидел в вентиляционной кабине машины.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.