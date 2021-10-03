Мать избитого в Новосибирске школьника рассказала подробности произошедшего

Мама избитого в Новосибирске мальчика Наталья рассказала, что ее сына избивали ученики 6-7-х классов. Об этом сообщает kp.ru.

«Мне сын сначала ничего не рассказал, он у меня скрытный мальчик, только пожаловался, что шея и голова болит, а еще его тошнило. Попросился остаться дома. А 24 сентября меня в школу вызвала завуч, и там я узнала от нее и от одноклассников ребенка, что моего сына гоняли по школе», — сказала она.

По словам Натальи, она посмотрела записи с камер видеонаблюдения и узнала, что избиения продолжались около получаса. Все это время мальчика били об стену, выворачивали ему руки, бросали на пол, таскали за волосы и пинали.

В результате второклассник получил тяжелые травмы, в том числе компрессионный перелом позвоночника. Три месяца он не сможет сидеть и ходить, в течение полугода ему надо будет носить специальный корсет, а в течение двух ближайших лет – ограничить физическую активность.

Ранее следователи организовали доследственную проверку в Краснодаре после появления в СМИ истории об избиении в частном детсаду двухлетнего мальчика другими воспитанниками.