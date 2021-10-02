Главред КП заявил, что журналиста Можейко задержали в Москве

Редакция kp.ru наняла двух адвокатов для задержанного журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного редактора kp.ru Владимира Сунгоркина.

«Мы наняли двух адвокатов ему, но пока у них не было возможности с ним встретиться. Никакой официальной информации мы не имеем. Его задержали в Москве и вывезли из Москвы, это было вчера», — заявил Сунгоркин.

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», Можейко был задержан 1 октября в Москве. Предположительно, его задержание связано со статьей в газете о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нем.

После выхода статьи Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.

Ранее главред kp.ru заявил о пропаже журналиста Можейко, работающего в Минске. Тот перестал выходить на связь днем 1 октября, в тот день с семьей также связаться не удалось.