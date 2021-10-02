Девушка Саакашвили обратилась за помощью к украинским властям

Депутат Верховной Рады и возлюбленная задержанного в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько обратилась к властям Украины за помощью. Заявление Ясько опубликовано на ее странице в Facebook.

«Любовь и борьба за свое государство — это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Михаил Саакашвили — гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан!», — написала она.

Сообщение парламентария адресовано главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, президенту страны Владимиру Зеленскому и его офису, премьер-министру Денису Шмыгалю, украинскому посольству в Грузии, европейским мониторинговым миссиям и ООН.

Ранее Саакашвили рассказал об отношениях с Ясько.

Политика задержали в пятницу, 1 октября. У грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии.

Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Бывший грузинский президент сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, он разместил видео в Facebook, на котором едет по грузинскому прибрежному городу.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.