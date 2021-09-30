«Рен ТВ»: мужчина, устроивший стрельбу у московской школы, работал в ЧОП

Мужчина, устроивший стрельбу из травматического пистолета на территории школы в Москве, работал в частном охранном предприятии. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, сейчас он уже не связан с этой сферой деятельности», — рассказал источник.

Телеканал также сообщил, что мужчина был вооружен травматическим пистолетом Glock, на который у него имеется разрешение.

Ранее сообщалось, что у ученицы 10-го класса школы, расположенной на улице Палехской, дом 10, произошел конфликт с ее знакомыми молодыми людьми, она пожаловалась отцу. Мужчина прибыл в школу и в ходе разбирательств один раз выстрелил вверх из травматического пистолета.

В результате инцидента никто не пострадал. Стрелявшего задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Между тем руководство школы опровергло информацию о стрельбе на территории учебного заведения. По их сведениям, инцидент произошел в жилом доме по соседству и настоящее время выясняется, кто причастен к произошедшему.