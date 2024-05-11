Стало известно, сколько раз в этом году штрафовали водителя утонувшего автобуса

Водителя упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса пять раз штрафовали за нарушения ПДД за последний год. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«44-летнего Рахматшоха Курбонова дважды штрафовали по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и по разу за езду по обочине, проезд на красный свет и за то, что не уступил дорогу машине, которая имела преимущество. За свои нарушения водитель заплатил 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга, который также имел отношение к аварии.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойка в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски. Изъята документация.

Ранее депутат Султан Хамзаев наградил дагестанцев, спасавших пассажиров затонувшего автобуса в Петербурге.