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В ДНР допустили ликвидацию Зеленского Западом

Пушилин: Запад может устранить Зеленского и попытаться обвинить в этом Россию

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Ints Kalnins/Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что Запад может «ликвидировать» украинского лидера Владимира Зеленского. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

По словам Пушилина, от перемены фамилии и лиц ситуация на Украине особо не поменяется.

«Здесь воля Запада, западных стран является главенствующей», — сказал глава ДНР, добавив, что судьба Зеленского» в любом случае незавидна».

По его мнению, украинского главу государства используют, насколько это возможно и насколько это будет считаться эффективным.

«Ну, а потом там есть определенная развилка — от того, что он будет отстранен в плане какого-то переворота, чтобы это было ярко, красиво и чтобы это опять было как-то там духоподъемно для тех, кто сейчас введен в заблуждение», — сказал Пушилин.

Он отметил, что имеет в виду жителей Украины, которые надеются на «хорошие действия со стороны Запада, со стороны США в свой адрес».

«То есть это одна сторона развития дальнейших событий в отношении Зеленского. Но я бы не исключал, и вплоть до его ликвидации, и с попыткой обвинить как раз нас, Россию», — сказал Пушилин.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным комментировать информацию об усилиях США по поиску замены Зеленского.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщали, что США контактируют с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным. По данным разведчиков, Вашингтон активизировал усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Отмечается, что Порошенко, Кличко, Ермака и Залужного могут рассматривать как замену действующему украинскому лидеру в случае резкого ухудшения положения армии на фронте.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

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