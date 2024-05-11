В МИД РФ назвали Украину страной-самоизгоем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина за 10 лет с момента проведения референдумов о самоопределении Донецкой и Луганской народных республик превратилась в страну-самоизгой. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

По словам дипломата, спустя 10 лет всем очевидно, что жители Донбасса сделали правильный выбор и отстояли его в бою, «не найдя помощи и защиты у международных организаций, в чей мандат заложены функции по защите мира и безопасности в Европе».

«Мы видели, во что превратилась Украина за эти годы - failed state, страна-самоизгой, загнанная в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков», — написала представитель МИД РФ.