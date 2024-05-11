Раскрыты цели учений НАТО в Эстонии

Войска НАТО проводят в Эстонии военные учения Swift Response с перспективой отражения угрозы со стороны России. Об этом сообщает издание The Independent.

«Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции. В ходе ожесточенного ближнего боя был зачищен ряд укрепленных траншей, а с помощью беспилотников и ракет отбита контратака», — описывает издание ход учений.

В материале говорится, что силы военного блока под руководством Великобритании отрабатывают варианты того, что может произойти на восточном фланге альянса. Кроме того, британские военные анализируют ход боев на Украине и используют полученный опыт во время учений.

Издание отмечает, что Swift Response являются крупнейшими учениями НАТО со времен окончания холодной войны, подготовка военных проходит от Прибалтики до Балкан.

Накануне бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что после окончания спецоперации Росссии на Украине НАТО может прекратить существование. По его словам, альянс слаб как никогда, и пытается скрыть это за агрессивной риторикой.

Ранее стало известно о расколе НАТО из-за ударов Украины по России.