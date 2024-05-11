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«Закопаем его»: Карпин о наказании удаленного игрока «Ростова»

Тренер «Ростова» Карпин о наказании удаленного Комарова: закопаем его

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от казанского «Рубина» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, будет ли дополнительно наказывать футболиста команды Ивана Комарова, который был удален с поля после того, как получил две желтые карточки на 74-й и 75-й минутах игры. Его слова приводит Sport24.

«Сейчас я скажу, что у него будет еще какое-то дополнительное наказание, что дальше? Закопаем его. И что теперь? Это вам интересно — будет ли дополнительное наказание? Самое интересное в этой игре для вас, видимо, было именно это. Подвел ли он команду? Да, подвел. Будет ли еще какое-то наказание? Он уже наказал сам себя», — заявил Карпин.

Встреча завершилась победой казанского клуба со счетом 3:1.

После этой победы «Рубин» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице национального первенства. В активе команды 41 очко. «Ростов» идет на восьмой позиции, набрав за 28 туров 40 очков.

В следующем туре казанская команда на выезде сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. «Ростов» дома в тот же день примет калининградскую «Балтику», их матч начнется в 16:15 по московскому времени.

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