Avatr представил свой самый дешевый автомобиль

Китайская компания Avatr представила третий автомобиль в своей модельной линейке — кроссовер 07. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что Avatr 07 представляет собой среднеразмерный кроссовер, который станет самой доступной и компактной моделью в линейке бреда. Он будет конкурировать с такими автомобилями, как LiXiang и Tesla.

Внешне модель отличается узкими светодиодными фарами и фонарями, массивными бамперами, камерами вместо боковых зеркал. Кроме того, в оснащение машины входит панорамная крыша. В салоне основные материалы отделки — дерево и кожа. Также у автомобиля есть автопилот.

Автомобиль будет оснащаться электрической силовой установкой, мощность которой не называется. Также будет доступна версия с увеличенным запасом хода. Ожидаемые цены — от 250 до 300 тыс. юаней (3,3-3,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что принадлежащий китайскому автоконцерну Chery бренд Exeed начал продажи нового кроссовера Era ET.

Автомобиль вышел на китайский рынок по цене от 189,8 до 319,8 тыс. юаней (2,4 млн — 4 млн руб.). Автомобиль доступен в двух вариантах — гибридном и электрическом. Базовая версия машины оснащена батареей, рассчитанной на 200 км пути на одной зарядке и выступающим в роли генератора бензиновым мотором.

Ранее сообщалось, что автобренд Tank представит свой самый большой внедорожник 800 в конце 2024 года.