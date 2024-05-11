Стало известно количество министерств в новом правительстве

Количество и названия российских министерств в новом правительстве остаются без изменений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на указ президента РФ Владимира Путина.

Из документа следует, что в структуру кабмина войдет 21 министерство. Напрямую главе государства будут подчинены пять из них (Минобороны, Минюст, МИД, МВД и МЧС). Главы других министерств будут подчинены председателю правительства.

11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». До этого сообщалось, что в структуре нового правительства, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, изменилось распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД будет рассматривать кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров в течение двух дней.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.