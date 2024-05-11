Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, у кого аллергия может пройти сама

Allergy: снижение уровня антител sIgG4 и sIgE связано с самоизлечением аллергии

close
100%
Depositphotos

Изменение уровня особых антител позволяет определить вероятность того, что ребенок перерастет аллергию на арахис. Это показало исследование, опубликованное в журнале Allergy.

Известно, что аллергия у детей, в то числе тяжелая, может пройти с возрастом. В новом исследовании впервые использовали антитела для оценки шансов на разрешение аллергии.

В исследовании приняли участие 156 младенцев из Мельбурна с подтвержденной аллергией на арахис. Их обследовали в возрасте четырех, шести и десяти лет.

Аллергия на арахис прошла у трети детей к 10 годам, причем почти у всех, кто перерос аллергию, это произошло в четыре-шесть лет. Чаще аллергия проходила у детей с зарегистрированным снижением уровня антител sIgG4 и sIgE. Повышение или сохранение их уровня было связано с продолжающейся аллергией.

Ученые отметили, что изменение уровня антител не позволяет предсказать, у кого гарантированно пройдет аллергия. Но в будущем антитела могут стать биомаркерами для выявления детей, которым требуется более тщательное наблюдение врачей.

По данным других исследований, аллергией в Австралии страдают 40% детей младшего школьного возраста, а у трети детей наблюдаются множественные аллергии.

Ранее ученые выяснили, что смягчить приступ астмы может блокирование доступа особых иммунных клеток к железу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами