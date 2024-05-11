Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Усть-Ишимском районе возводят насыпь для защиты трассы на Томск

В омском Усть-Ишиме строят насыпь для защиты трассы Тара — Тобольск — Томск

close
100%
Главное управление МЧС России по Омской области

В Усть-Ишимском районе Омской области дорожные службы возводят земляной вал для защиты трассы Тара — ТобольскТомск. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева пояснила агентству, что на объекте задействованы восемь единиц техники. Для координации работ по обеспечению транспортного сообщения в северные регионы выехал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Дмитрий Пестряков.

Помимо Усть-Ишимского оперативные штабы организованы в Тевризском и Тарском районах, где также есть угроза подтопления. В частности, из-за подтопления четырех участков частично ограничено движение транспорта на трассах Тевриз — Александровка и Утузы — Кузнецово.

11 мая сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области прошедшей ночью подмыло построенную для защиты от паводка земляную насыпь длиной 1,5 километров и 9,5 метров в высоту. С одной из улиц Усть-Ишима эвакуированы жители.

Ранее трассу Тюмень – Омск перекрыли из-за массовой аварии фур.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами