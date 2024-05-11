В Усть-Ишимском районе возводят насыпь для защиты трассы на Томск

В Усть-Ишимском районе Омской области дорожные службы возводят земляной вал для защиты трассы Тара — Тобольск — Томск. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева пояснила агентству, что на объекте задействованы восемь единиц техники. Для координации работ по обеспечению транспортного сообщения в северные регионы выехал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Дмитрий Пестряков.

Помимо Усть-Ишимского оперативные штабы организованы в Тевризском и Тарском районах, где также есть угроза подтопления. В частности, из-за подтопления четырех участков частично ограничено движение транспорта на трассах Тевриз — Александровка и Утузы — Кузнецово.

11 мая сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области прошедшей ночью подмыло построенную для защиты от паводка земляную насыпь длиной 1,5 километров и 9,5 метров в высоту. С одной из улиц Усть-Ишима эвакуированы жители.

Ранее трассу Тюмень – Омск перекрыли из-за массовой аварии фур.