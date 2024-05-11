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В ДНР назвали причину, по которой не начинается восстановление Артемовска и Соледара

Пушилин: ВСУ не позволяют приступить к восстановлению Артемовска и Соледара

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РИА Новости

Регулярные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяют начать работы по разминированию и разбору завалов в городах Артемовск и Соледар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Противник предпринимает перечень действий, которые не позволяют даже пока что приступить к разминированию, к разбору завалов, и это, конечно же, сложный вопрос», — отметил политик, добавив, что власти республики хотят как можно скорее приступить к восстановлению населенных пунктов.

Пушилин подчеркнул, что ремонтные и восстановительные работы в Артемовске и Соледаре начнутся, как только позволят условия безопасности.

11 мая глава ДНР заявил, что Российская армия должна взять под контроль все русские города на Украине. Он отметил, что не меняет свою позицию по этому вопросу с 2014 года и уверен, что «все русские города должны быть освобождены, потому что там продолжают находиться наши люди». Пушилин также отметил необходимость создания санитарной зоны для защиты российских территорий и снижения рисков провокаций со стороны ВСУ.

Ранее в ДНР рассказали об обстановке в Авдеевке.

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