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«Подрывает экономику страны»: задолженность Хабиба назвали тяжким преступлением

Адвокат Бушманов о долге Хабиба: тяжкое преступление, подрывающее экономику

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Максим Богодвид/РИА Новости

Адвокат Игорь Бушманов, комментируя информацию о том, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей, заявил, что подобное нарушение может повлечь за собой уголовную ответственность. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Уклонение от уплаты налогов с организации — это тяжкое преступление, которое подрывает экономику страны и ставит под угрозу финансирование важных социальных программ. Российское законодательство предусматривает ответственность по статье 199 УК РФ», — заявил Бушманов.

При этом Магомед Нурмагомедов, дядя Нурмагомедова, новость о задолженности опроверг.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Также он помогает отечественным бойцам готовиться к поединкам.

Ранее Хабиб назвал наличие денег проблемой.

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