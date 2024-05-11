Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На разборе завалов рухнувшего в Печоре дома работают более ста человек

МЧС: на разборе завалов в Печоре работают 115 человек и 31 единица техники

close
100%
«МЧС Республики Коми»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС Республики Коми»

После частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Печоре на разборе завалов работают более ста человек. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС республики Коми.

«На месте работают силы и средства РСЧС: 115 человек и 31 единица техники, из них от МЧС России: 72 человека и 10 единиц техники», — говорится в публикации.

РСЧС — это Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из техники задействованы два погрузчика, два самосвала, один 25-тонный кран, автолестница и автоподъемник.

Днем 11 мая в городе Печоре в республике Коми обрушилась часть пятиэтажного общежития на Печорском проспекте. СМИ сообщают, что спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. В Печору вылетел глава Коми Владимир Уйба. Жительница Печоры Александра стала очевидицей обрушения общежития, она рассказала «Газете.Ru», что жильцы выбегали из обрушившегося здания на улицу в одних шортах и халатах.

Ранее стало известно о жалобах жителей обрушившегося в республике Коми общежития.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами