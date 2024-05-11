На разборе завалов рухнувшего в Печоре дома работают более ста человек

После частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Печоре на разборе завалов работают более ста человек. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС республики Коми.

«На месте работают силы и средства РСЧС: 115 человек и 31 единица техники, из них от МЧС России: 72 человека и 10 единиц техники», — говорится в публикации.

РСЧС — это Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из техники задействованы два погрузчика, два самосвала, один 25-тонный кран, автолестница и автоподъемник.

Днем 11 мая в городе Печоре в республике Коми обрушилась часть пятиэтажного общежития на Печорском проспекте. СМИ сообщают, что спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. В Печору вылетел глава Коми Владимир Уйба. Жительница Печоры Александра стала очевидицей обрушения общежития, она рассказала «Газете.Ru», что жильцы выбегали из обрушившегося здания на улицу в одних шортах и халатах.

Ранее стало известно о жалобах жителей обрушившегося в республике Коми общежития.