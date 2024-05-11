Школьница из Москвы лишилась пальца во время поездки в лифте

В Москве 10-летняя школьница осталась без пальца, проехав три этажа с зажатой лифтом рукой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Несчастный случай произошел накануне в подъезде многоэтажки на улице Черняховского. Днем девочка возвращалась домой после прогулки с собакой, она вызвала лифт и зашла в кабину вместе с соседкой. Однако питомец школьницы остался стоять в подъезде, тогда хозяйка попыталась остановить закрывающиеся двери, но те зажали ее руку.

Когда девочка смогла освободиться от тисков, она увидела, что теперь у нее нет среднего пальца. Родители вызвали ей скорую помощь, и пострадавшую экстренно госпитализировали.

В больнице оказалось, что у девочки раздроблена кисть, порваны сухожилия и имеются множественные переломы пястных костей. Сейчас врачи пытаются восстановить кровообращение в пострадавшей части руки.

Ранее ребенка ударило током в лифте жилого дома в Верхней Пышме.