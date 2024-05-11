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Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ

Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ Бернсом в ближайшее время

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Кадр из видео/Россия 1

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что не исключает новые контакты с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в ближайшее время. Видеозапись опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Исключать нельзя», — заявил Нарышкин.

Зарубин уточнил, что запись была сделана 7 мая.

Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что он придерживается договоренности с директором
Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США не допускать утечек об их личных беседах. По словам руководителя СВР, он и Бернс при первой их «такой очень важной встрече» договорились «держать это в тайне».

До этого Нарышкин заявил, что позитивно оценивает встречу с Бернсом в ноябре 2022 года в Анкаре. Глава СВР не подтвердил слова Бернса о своем дерзком и высокомерном поведении, о котором директор ЦРУ рассказал 26 февраля.

Ранее в США сообщили о создании секретных военных баз ЦРУ на территории Украины.

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