Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что не исключает новые контакты с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в ближайшее время. Видеозапись опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Исключать нельзя», — заявил Нарышкин.

Зарубин уточнил, что запись была сделана 7 мая.

Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что он придерживается договоренности с директором

Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США не допускать утечек об их личных беседах. По словам руководителя СВР, он и Бернс при первой их «такой очень важной встрече» договорились «держать это в тайне».

До этого Нарышкин заявил, что позитивно оценивает встречу с Бернсом в ноябре 2022 года в Анкаре. Глава СВР не подтвердил слова Бернса о своем дерзком и высокомерном поведении, о котором директор ЦРУ рассказал 26 февраля.

Ранее в США сообщили о создании секретных военных баз ЦРУ на территории Украины.