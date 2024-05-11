Ученые нашли захоронение с обнявшимися скелетами, лежавшими на лошади

Австрийские археологи раскрыли тайну странного захоронения, открытого в 2004 году на территории города Вельс в регионе Верхняя Австрия. Находка озадачила специалистов, поскольку в яме оказались два лежавших в объятьях скелета поверх останков лошади. Сегодня ученым удалось установить обстоятельства необычного погребения. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

Сначала археологи предположили, что обнаружили баварскую супружескую пару из раннего средневековья VI-VII веков нашей эры. Однако последующий генетический и радиоуглеродный анализ показал, что догадка была полностью ошибочной.

С помощью новых методов датирования команда выяснила, что лежавшие в захоронении люди жили 1800 лет назад во времена Римской империи. Скелеты принадлежали двум женщинам, старшей из которых на момент ухода из жизни было около 60 лет, а младшей — чуть больше 20. Скорее всего, они были матерью и дочерью.

Ученые заключили, что имеют дело с семейным захоронением представителей кельтской знати, поскольку у римлян не было традиции погребать людей вместе с другими животными. На высокий социальный статус женщин указывает как лошадь, так и золотые украшения, который нашли в гробнице.

Ранее в Аргентине нашли редкое семейное захоронение с ручной домашней лисой.