В Москве выявлено почти 4 тысячи новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Москве было подтверждено 3 998 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба.

Днем ранее, 29 сентября, в городе было выявлено 3 004 случая COVID-19, скончались 65 пациентов.

«За сутки госпитализировано 969 человек, скончались 62 пациента», — уточнили в оперативном штабе.

По информации ведомства, в московских больницах на искусственной вентиляции легких находятся 335 человек.

Как добавили в штабе, в Москве за сутки выздоровели еще 2 237 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом.

«Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией — это вакцинация», — обратили внимание в пресс-службе.

Ранее в России обновился антирекорд по количеству смертей из-за COVID-19.

Также эксперт Андрей Исаев рассказал, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России, который обеспечивает всеобщая вакцинация, может сформироваться к концу года.