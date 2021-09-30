В аэропорту Внуково преступник сбил на машине конвоира и сбежал

В московском аэропорту Внуково мужчина, которого должны были депортировать в Армению, сбил на автомобиле сотрудника конвойной службы и скрылся. Об этом сообщает «112».

Отмечается, что 58-летнего Александра Эмухвари и 50-летнего Александра Давитана повезли сдавать тест на коронавирус перед депортацией в Ереван. Оба мужчины судимы за кражу.

В этом время рядом с терминалом «Д» в аэропорту их ожидал сообщник на такси. Давитан успел вырваться и запрыгнуть в салон машины. Конвоир побежал за беглецом, но был сбит. Правоохранителя госпитализировали. В настоящее время полиция разыскивает Александра Давитана.

В апреле сообщалось, что в Новосибирске 35-летний мужчина попытался освободиться из-под стражи на территории Центрального районного суда. При попытке задержания сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу, из-за чего обвиняемый скончался до прибытия кареты скорой помощи.

В январе прошлого года в Новокузнецком суде после оглашения приговора преступник избил конвоира и сбежал. Отмечалось, что сотрудник конвойной службы провожал 33-летнего мужчину в туалет, после чего преступник напал на него. Он нанес конвоиру несколько ударов в лицо.