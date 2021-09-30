Россияне назвали предпочтительные отечественные направления для отдыха

Самым популярным направлением у россиян, желающих в ближайший год отправиться отдыхать в России, оказался Санкт-Петербург. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос портала SuperJob. Северную столицу хотели бы посетить 20% всех опрошенных.

Опрос проводился с 6 по 28 сентября среди граждан России старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Москва и Золотое Кольцо разделили втором месте по популярности как направление отдыха (по 9% опрошенных).

Также респонденты называли Казань, Сочи и города Крыма, Калининград, Иркутск и Петрозаводск. Гораздо меньшей популярностью пользовались: Владивосток, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск и Краснодар.

Также небольшая часть опрошенных назвали: Анапу, Великий Новгород, Новосибирск, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Пятигорск, Мурманск, и Кисловодск. 4% опрошенных россиян указали, что хотят отправиться на отдых только за рубеж.

Ранее сообщалось, что россияне потратили на летний отдых в 2021 году на треть больше, чем в 2020-м.Расходы россиян на внутренний туризм составили 1,46 трлн рублей, на зарубежный ‒ 2,3 млрд долларов.