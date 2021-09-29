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В Калининграде грибник нашел останки мужчины на заброшенных путях

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Depositphotos

В Калининграде грибник на заброшенных железнодорожный путях нашел тело, пролежавшее там несколько месяцев. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Личность мужчины, тело которого было обнаружено 27 сентября, пока не установлена. Давность наступления смерти составляет примерно три месяца.

Сообщается, что погибший был одет в летнюю одежду, носил головной убор, при нем было обнаружен кнопочный мобильный телефон.

«Видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. Устанавливаются обстоятельства трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза, вероятно, она позволит установить причину смерти», — говорится в сообщении СК.

Иные подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что на Алтае рыбак нашел человеческий скелет.

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