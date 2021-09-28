Facebook попросила Таганский суд отсрочить оплату штрафа в 26 млн руб.

Компания Facebook Inc попросила суд отсрочить оплату 26-миллионного штрафа из-за «технических проблем», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.

Этот вопрос в суде рассмотрят 29 сентября.

По данным пресс-службы, корпорация в последний день срока для добровольной уплаты штрафов подала заявления об отсрочке, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств.

Ранее пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук заявила, что компании Facebook и Telegram должны будут добровольно выплатить штрафы в срок до 60 дней. Она добавила, что если компании не пожелают добровольно исполнить решения суда, то материалы в отношении них будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

До этого Гуринчук сообщила, что с начала 2021 года компания Twitter не выплатила в России ни одного штрафа. Она добавила, что по уже вступившим в силу судебным решениям компания должна выплатить 8,9 млн рублей. Остальные штрафы либо не вступили в силу из-за обжалования, либо у Twitter еще есть время на добровольное погашение выплат.