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Снаряд времен войны обнаружили на северо-западе Москвы

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МЧС России по Ленинградской области/ТАСС

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на северо-западе Москве при строительстве метро, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Снаряд времен Великой Отечественной войны найден на улице Демьяна Бедного, 16. На место следуют саперы», — рассказал источник агентства.

Уточняется, что место, где был найден снаряд, оцепили. После обследования снаряд вывезут на специальный полигон для уничтожения.

Ранее власти города Вупперталь на западе Германии обратились к жителям с призывом временно воздержаться от посещения избирательных участков из-за проведения операции по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. По данным издания, в радиусе 500 метров от обнаруженного снаряд находятся пять избирательных участков. Жители Вупперталя смогут вновь пойти на избирательные участки, когда операция по обезвреживанию снаряда будет завершена.

Отмечается, что спасатели эвакуировали примерно 1,5 тыс. жителей близлежащих домов в радиусе 250 метров.

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