Из разрушенного взрывом дома в Ногинске спасли последнего кота

В подмосковном Ногинске спасли последнего кота, застрявшего в завалах разрушенного дома.

«Дом, в котором 8 сентября произошел взрыв, покидали в спешке. Оставили не только вещи, но и домашних животных. Одна из семей, например, смогла спасти только одного кота — второй, Марсик, от страха спрятался», — сообщает Telegram-канал Mash.

Кота вытащили из квартиры с помощью крана и коптера. Двух других кошек — Нюшу и Масю — спасли раньше.

Ранее одна из пользовательниц Instagram сообщила, что животных в этом жилом доме в Ногинске бросили. По ее словам, они остаются в квартирах 18 дней без еды и воды, а в МЧС не могут оказать помощь питомцам. После этого глава городского округа дал разрешение на установку деревянной лестницы.

Волонтеры сделали трап, по которому питомцы смогли спуститься вниз. Жители дома отдали спасателям «котоловушки» – прозрачные боксы с закрывающейся крышкой, их разместили в аварийном здании, чтобы с помощью еды заманивать туда животных.

Взрыв газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске произошел 8 сентября. Обрушились второй, третий и частично четвертый этажи здания.

Из здания эвакуировали больше 170 человек. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего в результате взрыва погибли семь человек, их тела извлекли из-под завалов дома. По данным главка МЧС, одна из погибших — девочка-подросток.