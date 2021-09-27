Почти 16 тысяч человек погибли в результате преступлений в России в 2021 году

В России с января по август 2021 года в результате преступлений погибли 15,8 тыс. человек, 22,2 тыс. пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы МВД о состоянии преступности.

Отмечается, что из этого числа на сельскую местность приходится 37,2% погибших (5,9 тыс. человек), на города и поселки городского типа — 67,7% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (15 тыс. человек).

Согласно информации ведомства, четыре преступления из пяти (80,9%) происходят в городах и поселках городского типа, в общей сложности за указанный период было совершено 1,1 млн преступлений. Почти пятая часть (18,6%) происходит в сельской местности (251,8 тыс.).

В МВД подчеркнули, что в целом статистические данные о состоянии преступности в России за восемь месяцев этого года указывают на стабильность оперативной обстановки на территории страны. С января по август в РФ выявлено на 0,8% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в МВД рассказали, как чаще всего аферисты похищают деньги россиян.