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Расписание электричек в Подмосковье изменится в связи с окончанием дачного сезона

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Дачный сезон в Московской области подходит к концу. В связи с этим меняется расписание ряда электропоездов на Московской железной дороге. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Изменения вступят в силу в октябре. На Павелецком направлении с 31 октября взамен состава №6991 Москва – Яганово будет пущен поезд №6391 Москва – Михнево.

Также несколько поездов, курсирующих по выходным, уберут до весны. На Савеловском направлении отменят поезда №6354 и №6361 (с конечным пунктом Савелово). А на Горьковском направлении с 2 октября отменяется состав №7084 Москва – Владимир. Отмечается, что пассажиропоток в этих направлениях резко снижается.

В Казанском направлении с 3 октября изменится маршрут следования и расписание более 10 электричек. Подробная информация дана на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ранее сообщалось, что развитие транспортной системы Санкт-Петербурга обсуждается на самом высоком уровне. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на последней встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым обсуждал проекты городских электричек по аналогии с московским опытом.

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