Врач перечислила продукты, из-за которых может разыграться мигрень

Заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-невролог московской больницы №29 им. Н.Э. Баумана Татьяна Вон назвала продукты, употребление которых может вызвать мигрень. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Мигрень — это генетическое заболевание, оно передается по наследству <...> Есть продукты, которые вызывают приступ мигрени — это алкоголь, шоколад, кофе, цитрусовые», — сказала Вон.

Она отметила, что долго не проходящая головная боль — повод пойти на прием к неврологу.

«При мигрени очень характерна клиническая картина — приступообразная головная боль, сильная по интенсивности. Как правило, сопровождается тошнотой, рвотой, светобоязнью, приступ длится от 4 до 72 часов», — объяснила врач.

Она добавила, что спровоцировать мигрень могут также недостаток сна, смена погоды и голод.

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