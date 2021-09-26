Москвичам рассказали о самой холодной ночи на следующей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец рассказал, когда будет самая холодная ночь на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ближайшие два дня будет пасмурная погода с кратковременными дождями, днем будет +9-11°C, что на несколько градусов ниже нормы. Температура воздуха ночью будет +2-7°C.

«Самая холодная ночь прогнозируется в среду, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города», — добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что к концу сентября в Москву придет потепление.

Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века — температурные показатели в среднем соответствовали началу октября. При этом синоптики ожидают, что календарный октябрь в столице начнется с умеренно теплой и комфортной погоды.