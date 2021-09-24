Генпрокуратура признала нежелательными в России две организации сайентологов из США

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность Всемирного института сайентологических предприятий и «Библиотеки Рона Хаббарда», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГП.

«По результатам изучения поступивших материалов 24 сентября 2021 года в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int., (Всемирный институт сайентологических предприятий, США) и Church of Spiritual Technology, CST (Церковь духовной технологии, использующей также наименование L. Ron Hubbard Library, «Библиотека Л. Рона Хаббарда», США)», — сообщили в прокуратуре.

В 2017 году ФСБ провела обыски в помещениях Сайентологической церкви Санкт-Петербурга.

Как сообщил ​представитель ведомства, велись в рамках расследования уголовного дела по статьям «Незаконное предпринимательство», «Возбуждение ненависти или вражды», а также «Организация экстремистского сообщества».

В конце июня 2016 года Верховный суд признал законным решение о ликвидации Сайентологической церкви по заявлению Минюста России.