Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти

Число погибших альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти, спасены 14 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Накануне группа из 19 альпинистов, которые собрались совершить восхождение Эльбрус, попала в снежную бурю, объявила сигнал бедствия и запросила эвакуацию. В МЧС также пояснили, что альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут, на месте работает бригада из 20 спасателей и семи единиц техники.

Очевидец назвал халатность гидов возможной причиной трагедии с альпинистами.

Ранее был опубликован полный список группы, имена погибших не сообщаются. Пока спасатели спустили группу до 5000 м.