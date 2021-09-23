На Камчатке вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в горах

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы Острая на Камчатке, сообщает «Интерфакс».

«Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая. На борту — до пяти человек», — сказал источник.

До этого вертолет перестал выходить на связь, начались его поиски. Информации о состоянии пассажиров нет.

Ранее сообщалось, что в Ижевске на территории республиканской больницы №1 санитарный вертолет совершил аварийную посадку.

Воздушное судно, выполнявшее санитарную эвакуацию, село на крышу одного из зданий медучреждения. В этот момент на борту находились четыре человека.

По данным Минздрава РФ, в результате инцидента травму головы получил фельдшер, по результатам КТ у него легкое сотрясение мозга.

Отмечается, что экстренная посадка не повлияла на состояние пациента, находившегося в кабине вертолета.

Причиной внеплановой посадки мог стать ветер. По факту произошедшего Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку, устанавливаются детали произошедшего.