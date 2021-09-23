Сингапурцы напуганы клоунами, прячущимися возле школ

Шквал жалоб от обеспокоенных родителей в Сингапуре был вызван клоунами, слоняющимися возле школ. Сообщается, что они пристально приглядывались к ученикам, приближались к ним и якобы просили маленьких детей следовать за ними. Об этом пишет Today.

Родители обратились в полицию для расследования.

Правоохранители Сингапура подтвердили, что они получили многочисленные сообщения о присутствии клоунов около разных школ и, что офицеры связали этот инцидент со странной акцией частного образовательного центра.

Якобы это была попытка привлечь новых учеников в речевую школу.

«Полиция проверяет факты с образовательным центром относительно их предполагаемой причастности к инцидентам. Полицейское расследование продолжается», - написало издание. Название образовательного центра не раскрывается.

Ранее из Китая приходили новости о новых запретах для молодежи. Под горячую руку Компартии уже попали социальные сети, игровые сервисы, онлайн-школы и частично — шоу-бизнес.