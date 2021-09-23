Гигантская Луна укатилась на празднике в Китае

В Китае культурное мероприятие вышло из-под контроля. Причиной этому стала гигантская луна, «сбежавшая» с площадки мероприятия и покатившаяся по дороге, сбивая припаркованные автомобили. Об этом сообщило издание Metro.

Каждый год в странах Восточной Азии отмечается Праздник середины осени, который совпадает с восходом полной луны в сентябре.

Часто мероприятие украшают гигантскими шарами в виде лун.

20 сентября одному из воздушных шаров удалось укатиться от праздничных торжеств в провинции Хэнань. Он помчался по дороге, а за ним гнался напуганный персонал, видео курьезной ситуации разлетелось по Сети.

Ранее курьезный случай произошел в Башкирии. Приставы арестовывали шесть кроликов за долги их хозяина.