В Петербурге обнаружили пакет с телом младенца в реке Ижора

В Санкт-Петербурге в Колпинском районе в реке Ижора нашли пакет с телом новорожденной девочки, сообщает mk.ru.

Пакет обнаружил мужчина, который проводил в это время уборку. В правоохранительных органах уточнили, что на теле ребенка не было найдено следов насильственной смерти. По предварительной информации, девочку, которой нет и суток, уложили в пакет уже мертвой.

Как сообщает издание, в свертке также были найдены предметы, которые позволяют предположить, что роды у матери прошли в домашних условиях.

Ранее в московском дворе на скамейке в пакете был найден новорожденный мальчик. Жители дома на Ярославском шоссе обнаружили ребенка и вызвали полицию. Младенца осмотрели врачи, мальчик полностью доношенный, без видимых патологий и повреждений, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным прокуратуры, он родился 2-3 дня назад.