Высокое давление может говорить о нарушении работы трех органов, рассказала врач

Врач Мамедгусейинова: высокое давление часто указывает на проблемы с щитовидкой

Повышенное артериальное давление может быть не самостоятельным заболеванием, а проявлением скрытых нарушений работы щитовидной железы, надпочечников и гипофиза. Об этом «Газете.Ru» рассказала Севинч Мамедгусейинова, ассистент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского ИКМ Пироговского университета.

По словам специалиста, артериальная гипертензия нередко становится одним из первых симптомов заболеваний эндокринной системы. В частности, повышение давления может сопровождать патологии щитовидной железы — гипертиреоз и гипотиреоз, а также гиперпаратиреоз.

«Частой причиной симптоматической гипертонии являются и заболевания надпочечников. К ним относятся феохромоцитома, первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна), синдром Кушинга и некоторые генетические формы гиперактивации надпочечников», – предупреждает врач.

Кроме того, повышенное давление часто наблюдается при патологиях гипофиза – центрального органа эндокринной системы. Может наблюдаться как избыток гормона роста (акромегалия), так и снижение выработки важных гормонов передней доли гипофиза (гипопитуитаризм). Также гипертония возникает при сахарном диабете и метаболическом синдроме – сочетании ожирения, нарушений жирового и углеводного обмена.

Эксперт подчеркнула, что артериальная гипертензия может длительное время протекать бессимптомно и выявляться только при измерении давления. Именно поэтому самоконтроль артериального давления имеет ключевое значение.

По мере прогрессирования заболевания могут появляться головная боль различной интенсивности, головокружение, «мушки» или пелена перед глазами, шум в ушах, нарушение устойчивости при ходьбе, тошнота и рвота, учащенное сердцебиение. Также возможны неспецифические проявления — слабость, потливость, сонливость.

«Тревожными сигналами являются боль в груди, онемение лица или конечностей, резкая слабость, носовое кровотечение. При возникновении таких симптомов нужно незамедлительно измерить давление и обратиться к врачу», – заключила Мамедгусейинова.

