Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Наука

Высокое давление может говорить о нарушении работы трех органов, рассказала врач

Врач Мамедгусейинова: высокое давление часто указывает на проблемы с щитовидкой
PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Повышенное артериальное давление может быть не самостоятельным заболеванием, а проявлением скрытых нарушений работы щитовидной железы, надпочечников и гипофиза. Об этом «Газете.Ru» рассказала Севинч Мамедгусейинова, ассистент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского ИКМ Пироговского университета.

По словам специалиста, артериальная гипертензия нередко становится одним из первых симптомов заболеваний эндокринной системы. В частности, повышение давления может сопровождать патологии щитовидной железы — гипертиреоз и гипотиреоз, а также гиперпаратиреоз.

«Частой причиной симптоматической гипертонии являются и заболевания надпочечников. К ним относятся феохромоцитома, первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна), синдром Кушинга и некоторые генетические формы гиперактивации надпочечников», – предупреждает врач.

Кроме того, повышенное давление часто наблюдается при патологиях гипофиза – центрального органа эндокринной системы. Может наблюдаться как избыток гормона роста (акромегалия), так и снижение выработки важных гормонов передней доли гипофиза (гипопитуитаризм). Также гипертония возникает при сахарном диабете и метаболическом синдроме – сочетании ожирения, нарушений жирового и углеводного обмена.

Эксперт подчеркнула, что артериальная гипертензия может длительное время протекать бессимптомно и выявляться только при измерении давления. Именно поэтому самоконтроль артериального давления имеет ключевое значение.

По мере прогрессирования заболевания могут появляться головная боль различной интенсивности, головокружение, «мушки» или пелена перед глазами, шум в ушах, нарушение устойчивости при ходьбе, тошнота и рвота, учащенное сердцебиение. Также возможны неспецифические проявления — слабость, потливость, сонливость.

«Тревожными сигналами являются боль в груди, онемение лица или конечностей, резкая слабость, носовое кровотечение. При возникновении таких симптомов нужно незамедлительно измерить давление и обратиться к врачу», – заключила Мамедгусейинова.

Ранее был найден способ выявить ранние признаки сердечных заболеваний по состоянию кожи.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!