Российские туристы сообщили о заболевших детях в отеле Таиланда

Российские туристы сообщили о заболевших детях в отеле Таиланда
Полуторагодовалый ребенок из России заболел во время отдыха в Таиланде — у него поднялась температура и появилась обширная сыпь, в том числе в области горла. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, семья проживала в отеле Robinzon в курортном городе Кхао-Лак. Сначала у мальчика поднялась температура до 38,7°C, а на следующий день она продолжила расти, при этом ребенок стал беспокойным и постоянно плакал. Родители обратились за медицинской помощью, и в больнице у малыша диагностировали бронхит и тонзиллит, назначив курс антибиотиков.

После начала лечения состояние ребенка, по словам матери, ухудшилось: температура повысилась до 39,6°C, а по всему телу, включая горло, появилась выраженная сыпь. Родители также сообщили, что похожие симптомы наблюдаются и у других детей, отдыхающих в том же отеле. По их утверждению, заболевших может быть не менее десяти, у некоторых фиксировались также приступы рвоты.

Взрослые предполагают, что дети могли заразиться вирусом Коксаки, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Ранее россиянин заболел энтеровирусом с сыпью после купания в бассейне тайского отеля.
 
