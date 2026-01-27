Уфимка порезала экс-сожителя ножом за отказ возобновить отношения

В Уфе перед судом предстанет женщина, которая порезала бывшего сожителя ножом за отказ вернуться к ней. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в августе прошлого года, когда женщина приехала к бывшему партнеру. По версии правоохранителей, она предложила ему возобновить отношения, однако тот отказал. После этого она набросилась на мужчину с ножом, нанося удары по голове, груди и ногам.

Мужчина смог оттолкнуть нападавшую, отобрать у нее нож и выбежать из квартиры, заперев дверь. Отмечается, что женщина в это время пыталась взять на кухне другой нож. Все это произошло на глазах у малолетнего сына злоумышленницы.

В результате случившегося мужчина получил ранения, но остался жив благодаря оперативной работе медиков. Подозреваемая не признала свою вину. Отмечается, что женщина готовила преступление с мая прошлого года, изучая справочники по анатомии. В данный момент материалы уголовного дела в отношении женщины направлены в суд для рассмотрения по существу.

При этом материалы дела о неисполнении женщиной обязанностей по воспитанию выделили в отдельное производство. Ребенка отдали бабушке.

