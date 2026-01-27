Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Россиянин устроил взрыв в кафе, бросив гранату за барную стойку

В Курганской области будут судить мужчину, закинувшего гранату в бар
Telegram-канал Полиция Курганской области

Житель Курганской области попал под суд после того, как закинул за стойку в баре боевую гранату. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в конце августа 2025 года в Далматовском округе. По версии следствия, 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с другим посетителем. После замечания от владельца заведения он ушел, но вскоре вернулся с гранатой, которую хранил дома.

Выдернув чеку, злоумышленник швырнул взрывное устройство за барную стойку и скрылся. В результате взрыва и пожара были уничтожены барная стойка, две холодильные витрины, музыкальное оборудование и другая техника.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества. Максимальное наказание по этим статьям может достигать восьми лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

Ранее на Кубани голый покупатель разгромил магазин косметики.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!