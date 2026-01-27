Россиянин устроил взрыв в кафе, бросив гранату за барную стойку

В Курганской области будут судить мужчину, закинувшего гранату в бар

Житель Курганской области попал под суд после того, как закинул за стойку в баре боевую гранату. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в конце августа 2025 года в Далматовском округе. По версии следствия, 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с другим посетителем. После замечания от владельца заведения он ушел, но вскоре вернулся с гранатой, которую хранил дома.

Выдернув чеку, злоумышленник швырнул взрывное устройство за барную стойку и скрылся. В результате взрыва и пожара были уничтожены барная стойка, две холодильные витрины, музыкальное оборудование и другая техника.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества. Максимальное наказание по этим статьям может достигать восьми лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

