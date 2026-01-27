Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

В Азербайджане предотвратили теракт против посольства иностранного государства

В Азербайджане задержали трех человек, готовивших теракт против посольства
Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Спецслужбы Азербайджана задержали троих местных жителей по подозрению в подготовке террористической атаки на посольство одного из иностранных государств «на почве религиозной вражды». Об этом сообщается на сайте Службы госбезопасности (СГБ) страны.

Задержаны граждане Азербайджана Ильгар Гулиев (2000 года рождения), Амин Пириев (2005 г.р.) и Эльвин Ализаде (2005 г.р.).

Отмечается, что мужчины вступили в преступный сговор с членами группировки «Вилаяти-Хорасан» террористической организации «Исламское государство». Они приобрели предметы, используемые в качестве оружия, чтобы атаковать посольство иностранного государства в Баку.

Всех троих задержали сотрудники СГБ при приближении к зданию посольства. О диппредставительстве какой именно страны идет речь, неизвестно.

Мужчины признаны виновными в совершении преступлений по статьям 28, 214.2.1, 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 Уголовного кодекса Азербайджана (подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее вступивших в сговор, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия) и приговорены судом к предварительному заключению под стражу.

По данным СГБ, следствие продолжается.

Ранее гражданина Азербайджана задержали в Ставропольском крае за подготовку терактов.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!