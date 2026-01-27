В Азербайджане предотвратили теракт против посольства иностранного государства

В Азербайджане задержали трех человек, готовивших теракт против посольства

Спецслужбы Азербайджана задержали троих местных жителей по подозрению в подготовке террористической атаки на посольство одного из иностранных государств «на почве религиозной вражды». Об этом сообщается на сайте Службы госбезопасности (СГБ) страны.

Задержаны граждане Азербайджана Ильгар Гулиев (2000 года рождения), Амин Пириев (2005 г.р.) и Эльвин Ализаде (2005 г.р.).

Отмечается, что мужчины вступили в преступный сговор с членами группировки «Вилаяти-Хорасан» террористической организации «Исламское государство». Они приобрели предметы, используемые в качестве оружия, чтобы атаковать посольство иностранного государства в Баку.

Всех троих задержали сотрудники СГБ при приближении к зданию посольства. О диппредставительстве какой именно страны идет речь, неизвестно.

Мужчины признаны виновными в совершении преступлений по статьям 28, 214.2.1, 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 Уголовного кодекса Азербайджана (подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее вступивших в сговор, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия) и приговорены судом к предварительному заключению под стражу.

По данным СГБ, следствие продолжается.

Ранее гражданина Азербайджана задержали в Ставропольском крае за подготовку терактов.