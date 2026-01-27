У Северных Курил произошло подводное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5 баллов, которое произошло во вторник, 27 января, в Тихом океане вблизи Северных Курил. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По словам эксперта, эпицентр землетрясения находился 239 км восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир.

«Очаги залегали на глубине 23 километра (в Тихом океане. — прим. ред.)», — отметила Семенова.

Сейсмолог уточнила, что данных об ощутимости специалистам не поступало, тревогу цунами также не объявляли.

13 и 14 января на Курилах также были зафиксированы землетрясения, магнитудой 6,3 и 5 баллов по шкале Рихтера соответственно.

До этого специалисты Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) предупредили жителей Камчатки о 10-балльных землетрясениях. По данным ученых, наибольшая опасность грозит Петропавловску-Камчатскому, Елизово и Вилючинску.

Ранее два землетрясения произошло у побережья Курильских островов.