Украинская разведка завербовала родных братьев и сестру для совершения теракта

Украинские спецслужбы завербовали родных братьев и сестру для совершения теракт а на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на ЦОС ФСБ, публикуя видео задержания.

«Федеральной службой безопасности в Свердловской области задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

По информации следователей, фигуранты по собственной инициативе связались в мессенджере Telegram с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание по совершению теракта на железной дороге. В ФСБ уточнили, что в результате следственных действий были задержаны девушка и два ее брата.

В ходе допроса фигурантка заявила, что именно она установила контакт с представителями спецслужб Украины, после чего привлекла к заданию своих братьев. По словам девушки, украинский куратор по имени Сергей поручил ей сфотографировать релейные шкафы по отправленным координатам, один из которых было необходимо поджечь. Как уточнил один из братьев, шкафы располагались на железной дороге в Екатеринбурге.

Задержанные заключены под стражу. Уточняется, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело «Приготовление к террористическому акту», максимальное наказание по которой до 20 лет лишения свободы. Кроме того, следователи собирают доказательства для возбуждения против фигурантов еще одного дела по статье «Государственная измена», предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, уточнили в ФСБ.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта на железнодорожном мосту в Прикамье по заданию украинских спецслужб.