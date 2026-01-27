Размер шрифта
Немецкий генерал описал «наихудший сценарий» конфликта с Россией

Генерал Функе призвал Германию готовиться к наихудшему сценарию войны с Россией
Максим Блинов/РИА Новости

Немецкий генерал-лейтенант Геральд Функе призвал ФРГ готовиться к «наихудшему сценарию» войны с Россией. Речь идет о событиях, при которых Германия с первых часов окажется в эпицентре боевых действий, пишет газета The Times.

По словам генерала, в ходе возможного столкновения с Россией ранения могут получать до тысячи бойцов в день, что создаст колоссальную нагрузку на немецкие медучреждения.

«Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но контролируемое число раненых, то теперь я должен готовиться к возможным тысячам раненых военнослужащих в день», — сказал военный.

Функе признался, что больше всего его беспокоят возможные диверсии внутри Германии, спящие ячейки и некие точечные атаки. Он также не исключил применение в отношении страны дальнобойных ракет.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении России на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов». Президент обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что РФ якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.
 
